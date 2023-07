Si ribalta con l'auto, donna di Sant'Elia trasferita d'urgenza al "Gemelli" di Roma

Sbalzata fuori dall’abitacolo: grave una donna di Sant’Elia Fiumerapido. L’incidente si è verificato questa mattina - domenica 30 luglio -proprio nel comune ai confini con Cassino, lungo la strada provinciale che collega Sant’Elia Fiumerapido alle case popolari, meglio conosciute come “case Fiat”.



Alla guida dell’auto, una mini cooper, una donna residente in paese che ha perso il controllo della vettura ed ha sbattuto violentemente contro un muro, al punto da essere sbalzata fuori dall’abitacolo. Le sue condizioni sono apparse subito serie, per questo motivo è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale “Gemelli” di Roma. A fare gli accertamenti del caso per risalire all’esatta dinamica dell’accaduto, i carabinieri della locale stazione. In azione anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino.