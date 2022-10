Martedì 25 Ottobre 2022, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:41



Non si arresta l'onda di furti nelle attività commerciali e, più specificatamente nei bar del Cassinate. La zona presa di mira nelle ultime settimane è la Superstrada Cassino-Formia dove si trovano molti locali.

Nella notte tra domenica e lunedì malintenzionati hanno provato a mettere a segno un colpo in un bar in territorio di Ausonia ma il bottino è stato magro: grazie all'antifurto, nel locale si è infatti sprigionata una nube di fumo che ha costretto subito alla fuga i malintenzionati.

Sono invece riusciti a portare via gratta e vinci e sigarette dal bar Il Fondatore situato sempre sull'arteria a scorrimento veloce in territorio di San Giorgio a Liri: in questo caso il furto risale ad alcuni giorni fa e tutto lascia pensare che si tratti della stessa banda che, sempre la scorsa settimana, ha agito in un altro locale, Pianeta 630, sulla Cassino-Formia. Tre colpi in poco più di una settimana.

Un vero incubo per gli esercenti della zona. I carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e delle locali stazioni di competenza dove si sono verificati i furti stanno visionando le telecamere di sorveglianza dei vari esercizi commerciali e non solo per provare a risalire agli autori dei colpi messi a segno negli ultimi giorni.

I PRECEDENTI

La guardia resta alta anche perché i malintenzionati continuano a colpire indisturbati. E non solo sulla Superstrada Cassino-Formia. Lo scorso mese di settembre, la banda del buco era entrata in azione Bar-Tabacchi La Bella Vita che si trova sulla via Casilina a Castrocielo dal quale sono state portate via decine di stecche di sigarette. Non sono solo i locali sulle strade a scorrimento veloce a finire nel mirino dei malintenzionati. L'estate appena trascorsa è stata un vero incubo anche per gli esercenti della Città Martire costretti a fare i conti con i furti notturni: due i colpi messi a segno nei locali in pieno centro nella notte.

Lo scorso mese di agosto, inoltre, questa volta in pieno giorno, in un market di via Pascoli, approfittando del momento di distrazione che si è venuto a creare al cambio turno, i malintenzionati erano riusciti a mettere le mani nelle casse portando via alcune centinaia di euro. E sempre ad agosto la banda del buco aveva messo a segno colpi anche a Roccasecca, Badia di Esperia, Colfelice, e Ceprano. Sempre sul tema sicurezza, la città di Cassino nel weekend ha dovuto fare i conti con l'ennesima rissa scoppiata in pieno centro. Nella giornata di ieri sul punto è intervenuto l'attivista Danilo Evangelista che invoca maggiore sicurezza, anche rispetto ai tanti furti che si stanno verificando nei bar e nelle abitazioni, e dice: «La soluzione è armare i vigili urbani magari di taser ed utilizzarli nelle ore serali per un pattugliamento a piedi nella piazza e sul Corso della Repubblica».