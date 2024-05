Incendio in un appartamento ad Acuto, il proprietario non era in casa. Gli altri condomini in strada per lo spavento

Incendio ad Acuto in un appartamento al terzo piano di una palazzina in piazza Regina Margherita. Il proprietario di casa, un pensionato di 68 anni, non era in casa quando si è sviluppato il rogo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Fiuggi. Nessuna persona è rimasta ferita, solo tanta paura per gli atri condomini che sono scesi in strada durante le operazioni di spegnimento. Per risalire alle cause dell'incendio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri con l'ausilio tecnico dei vigili del fuoco.

