Brutta avventura per una coppia di vacanzieri dell'Umbria che al ritorno da alcuni giorni di villeggiatura nella costiera amalfitana si è ritrovata a Ferentino.

All'approssimarsi dell'ora di cena, la coppia di 40 anni, dopo aver visitato alcuni monumenti del centro ernico, si è messa alla ricerca di un ristorante dove poter degustare qualche buon prodotto tipico locale. Non conoscendo il luogo, i due, hanno pensato bene di utilizzare Google Maps. Dopo aver attraversato Porta Montana, la coppia grazie a Google Maps ha raggiunto il Duomo dove ha potuto ammirare le bellezze del luogo sacro. Ma qui la beffa.

I due vacanzieri seguendo le indicazioni del motore di ricerca dalle scale davanti le carceri di Sant'Ambrogio che portano ad una via senza uscita ed è vietato il transito ai mezzi. Pensavano che la strada potesse portare in centro invece è una via senza uscita con un muro in cemento dove la strada si restringe ulteriormente. L'auto ha finito la corsa addosso ad un muretto. È in quel momento che la coppia si è resa conto di aver sbagliato strada e che i suggerimenti di Google Maps erano stati probabilmente seguiti male.

La coppia è andata nel panico più totale. Non riusciva ad andare né avanti né indietro con l'auto essendo finiti in un vero e proprio labirinto. Dopo vari tentativi i due sono stati costretti a chiedere aiuto al soccorso stradale di Cristian Pro.

IL RACCONTO

«Ho ricevuto la chiamata poco dopo le 20 dell'altra sera- ha spiegato Cristian Pro- e le indicazioni della coppia erano sommarie non conoscendo il luogo. Dalle parole ho capito però che si trattasse di una zona vicina alle carceri di Sant'Ambrogio dove la strada è senza uscita ed essendoci scale in sampietrini vietata alle auto. Sono corso in loco inizialmente con un mezzo piccolo ma l'auto era ferma addosso ad un muro e non si muoveva.

Così dopo essere tornato a casa mi sono recato di nuovo sul posto con un trattore con il quale non senza difficoltà ho trainato l'auto riportandola sulla strada da dove l'ho caricata sul carroattrezzi. Era notevolmente danneggiata». Ma per la coppia oltre il danno la beffa. Infatti oltre alla carrozzeria per i tanti tentativi di fare marcia indietro era stata bruciata la frizione e danneggiato il cambio. Hanno dovuto quindi lasciare l'auto in riparazione chiamando dei parenti per farsi venire a riprendere dall' Umbria. Una disavventura costata cara alla coppia. I danni ammontano ad alcune centinaia di euro. I due 40enni non dimenticheranno facilmente la città di Ferentino dove erano finiti per caso.

