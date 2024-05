Primavera, la Roma batte la Lazio 3-2: decide una rovesciata di Alessio. Venerdì la finale contro il Sassuolo

Il derby della Capitale valido per la semifinale playoff scudetto del campionato Primavera se lo aggiudica la Roma. I giallorossi la spuntano 3-2 contro una Lazio combattiva in un match ricco di emozioni. I biancocelesti passano in vantaggio due volte all'inizio dei due tempi, prima con Kone e poi con Sardo, ma la squadra di Guidi non si abbatte, recupera con Golic e Pagano e infine chiude i conti con un gran gol in rovesciata di Alessio. Sarà la Roma quindi ad affrontare il Sassuolo venerdì alle 20:30 in finale, ma il gruppo di Sanderra esce comunque a testa alta dopo una grande stagione da outsider.

A Kone risponde Golic: 1-1 al primo tempo

Che sia una semifinale playoff di Primavera si vede. Che sia un derby si sente. Al Viola Park Roma e Lazio si affrontano senza esclusioni di colpi mentre tutt’intorno le due tribune dedicate alle rispettive tifoserie alzano i decibel. I biancocelesti partono subito forte. Prima colpiscono il palo con Bordon e sfiorano il gol sulla respinta con capitan Ruggeri. Al 3’ invece Kone non sbaglia su sviluppi di angolo dopo la spizzata di D’Agostini e fa 1-0. La squadra di Sanderra ha un ritmo superiore e all’8’ centra la traversa direttamente su punizione con Saná Fernandes. La Roma ci mette un po’ a reagire dallo shock iniziale, ma pian piano comincia a chiudere la Lazio nella propria metà campo e le occasioni fioccano. Su tutte c’è il doppio legno nella stessa azione al 31’ confezionato da Cherubini e Alessio, mentre quattro minuti dopo i giallorossi rimettono in equilibrio il risultato col tap-in di Golic dopo un batti e ribatti in area.

Si chiude così un primo tempo ricco di agonismo ed emozioni.

A Sardo risponde Pagano nel secondo tempo. Alessio chiude i conti in rovesciata

Il secondo tempo inizia tale e quale al primo con la Lazio passa subito in vantaggio al 49' col diagonale di destro dal limite di Sardo. La Roma però non esita a reagire stavolta e cinque minuti dopo si rimette in carreggiata col diagonale da fuori, di sinistro, di Pagano. La gara è un continuo botta e riposta. I giallorossi chiedono un rigore per un presunto fallo di mano di Ruggeri, i biancocelesti per un'infrazione su Sardo lanciato in contropiede, ma l'arbitro Calzavara preferisce mantenere, forse un po' esagerando, una direzione all'inglese. Appena i ritmi sembrano scendere arrivano subito due scintille seguite dal sorpasso giallorosso.

Prima sfiora il gol il neo entrato Marazzotti, poi Saná Fernandes si fa intercettare in uscita da Marin e infine Alessio al 69' riscatta la traversa del primo tempo con una gran rovesciata su cross di Pisilli. Nel finale fioccano i gialli tra proteste e perdite di tempo, il tutto a favore di una Roma che riesce a congelare il 3-2 senza rischiare molto se non su un tiro poco insidioso dalla distanza di Sardo. Venerdì alle 20:30 la finale contro il Sassuolo.