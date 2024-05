Attori e calciatori famosi a Frosinone per "La Notte dei Leoni"

Calcio spettacolo allo stadio "Benito Stirpe".In campo Frosinone&Friends e Legends, ovvero le leggende del calcio Napoli, Roma e Lazio. Attori e cantanti insieme a calciatrici e calciatori che si sono sfidati in un’avvincente partita spettacolo organizzata dalla Nazionale Italiana Calcio Attori. Scopo dell'iniziativa, che è stato un vero tripudio di pubblico, devolvere fondi a favore dell'Admo, l'Associazione Donatori Midollo Osseo nata nel 1990 per informare gli italiani sulla possibilità di combattere leucemie, linfomi, mieloma e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo. Hanno partecipato le scuole calcio. Tra i volti in campo, Maurizio Mattioli, Maurizio Battista e gli attori di conosciute fiction televisive o film. Tra questi Edoardo Scarpetta, Sarr Seydou, Giorgio Pasotti. O anche gli attori Luca Varone e il frusinate Romano Pigliacelli. Nelle compagini in campo anche Maradona Junior, Pasquale Luiso, Paolo Cannavaro e tanti altri nomi altisonanti della storia del calcio. Hanno partecipato anche calciatrici emergenti. Momento istituzionale quando è arrivato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA