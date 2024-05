Mercoledì 29 Maggio 2024, 18:04

Donna derubata mentre aspetta l'autobus, un arresto. Il furto ieri a Frosinone in via Marittima dove una 70enne, alla fermata, è stata avvicinata da un 35enne italiano che le ha sottratto il borsello con 150 euro.

Di fronte alla resistenza opposta dalla signora, il 35enne non ha esitato a metterle una mano nella stessa borsa e a prendersi il borsello per poi darsi alla fuga. La donna non si è persa d’animo e ha rincorso l’uomo. Alla scena ha assistito anche un cittadino, che ha allertato la centrale operativa dei carabinieri di Frosinone.

Sul posto sono giunti i militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Frosinone che hanno bloccato l’uomo. Quest’ultimo, nel disperato tentativo di alleviare la sua posizione, ha cercato di disfarsi dei soldi, nascondendoli sotto un’autovettura in sosta, e del borsello, lanciato sul cofano di un’altra automobile parcheggiata poco lontano.

Per l'uomo è scattato l'arresto per furto aggravato. Ora i carabinieri stanno verificando se sia stato coinvolto in ulteriori furti avvenuti negli ultimi giorni.