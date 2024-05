Roccasecca, scontro tra un'auto e uno scooter: Nino Salvatore muore a 45 anni

Scontro tra un'auto e uno scooter: 45enne muore sul colpo. A perdere la vita Giuseppe Salvatore, per tutti Nino.

L'incidente si è verificato poco le 19 di oggi, 28 maggio 2024, in una strada che attraversa la periferia dalla Città di San Tommaso, via Querceto che interseca la Casilina. Ad impatare lo scooter condotto dal 45enne e un'auto, una utilitaria Opel, alla guida della quale c'era una ragazza del posto. Per il centauro, sbalzato a diversi metri di distanza da punto di contatto con l'auto nessuna possibilità di salvezza. I sanitari del 118 hanno fatto atterrare anche l'eliambulanza ed hanno tentato il possibile per strapparlo alla morte, ma purtroppo l'uomo non c'è l'ha fatta.La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo, intervenuti in via Querceto per la ricostruzione. Entrambe i mezzi sono stati sequestrati.

La vittima lascia la giovane moglie e due figli in tenera età, era un operio dell'indotto Stellantis, grande appassionato di motori.

Sulla sua pagina social compare la foto di un rally dove ha partecipato. Tanti i messaggi che gli stanno rivolgendo gli amici, tanti i ricordi per lui e tanto affetto per i suoi cari.