Sora, al volante del bus per la gita scolastica con i documenti del collega: sospeso e multato dalla polizia

Era al volante di un autobus che insieme ad altri due stava riportando a Sora i bambini di una scuola elementare andati in gita nella vicina Broccostella. Ma il conducente del mezzo aveva un nome, una data di nascita ed una residenza differenti da quelli indicati nel cronotachigrafo digitale che registra la condotta di guida e le ore trascorse alla guida da ogni singolo conducente. Ad accorgersene è stata la Polizia Stradale di Frosinone, scoprendo che l'autista guidava utilizzando la carta di un'altra persona.

Gli agenti lo hanno accertato nel corso di uno dei controlli che vengono effettuati quotidianamente su tutti i mezzi impiegati per le gite scolastiche in provincia di Frosinone.

Hanno sequestrato la carta del conducente utilizzata in maniera illegittima e ritirato la patente di guida al trasgressore, avviando l'iter per sospendergliela. Nel frattempo gli hanno notificato una sanzione da 866 euro e la decurtazione di dieci punti sulla patente. Gli agenti sospettano che con quello stratagemma l'autista intendesse nascondere che aveva già superato il numero delle ore di guida consentite e non stesse effettuando il periodo di riposo imposto per legge.