Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

I medici hanno sciolto la prognosi e per fortuna non è più in pericolo di vita Claudio Camilloni, il 41enne che lunedì pomeriggio, poco dopo le 14, ad Anagni, in località San Giorgetto, ha rischiato di morire dopo essere stato investito da un’automobile guidata da Claudio Pisterzi, un cinquantenne residente nella città dei papi, ma originario di Amaseno. L’uomo, come noto, dopo essere stato soccorso dagli uomini del 118, era stato subito trasportato in eliambulanza, vista la gravità delle condizioni, al Policlinico Tor Vergata. Già nella tarda serata di lunedì i medici sono intervenuti per ridurre le fratture riportate dall’investito agli arti inferiori; operato anche il braccio destro fratturato nell’impatto con l'auto; resta la preoccupazione per il trauma cranico, ma il 41enne, al momento, non è in pericolo di vita. Un miracolo, visto il violento impatto e il “volo” di diversi metri.

IL QUADRO

Già nella serata di lunedì le condizioni erano apparse in miglioramento. L’uomo è rimasto in osservazione al policlinico. Ieri mattina chi lo ha sentito, ancora sotto l’effetto dell’anestesia, lo ha definito sofferente, ma cosciente e capace di rispondere alle domande. Anche se il percorso verso la guarigione sarà lungo. Resta ovviamente in stato di arresto (è prevista domani la convalida della misura) di Claudio Pisterzi che ha investito il 41enne anagnino con la propria automobile. L’uomo, assistito dall’avvocato Giampiero Vellucci, era stato fermato dai carabinieri già lunedì, quando i rilievi effettuati subito dopo l’incidente avevano permesso di stabilire che non si era trattato di un incidente fortuito: è accusato di tentato omicidio.

LE IPOTESI

Resta il mistero legato al movente del gesto. Le informazioni trapelate finora fanno pensare sempre più ad un atto dettato da un impulso improvviso, legato probabilmente a motivi passionali. L'investito e l’investitore sono infatti rispettivamente il nuovo compagno e l’ex marito di una signora residente vicino al luogo dell’incidente. Il matrimonio tra i due ex era finito lo scorso febbraio; anche se da quel momento, sempre secondo le testimonianze di chi li conosceva, rapporti erano rimasti tranquilli; anzi, gli incontri tra i due erano abituali, perché l'ex marito frequentava regolarmente i figli nati durante il matrimonio. Lunedì, infatti, sembra che l'uomo fosse arrivato in auto ad Anagni proprio per andare a casa dell'ex moglie, per prendere un pezzo di torta del compleanno di uno dei ragazzi. Tutto lascia quindi pensare che il cinquantenne, quando ha visto il nuovo compagno della ex, sia stato vittima di un momento di follia che lo ha indotto ad un gesto insensato. L’ha investito, nell’impatto si è sfondato il parabrezza e poi la vittima è stata sbalzata a diversi metri. Dopo l'accaduto il cinquantenne è rimasto appoggiato vicino alla sua automobile, apparentemente tranquillo, come se quello che era successo non lo riguardasse. Le indagini dei carabinieri sono andate avanti anche ieri. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno sentito parenti e vicini di casa. Non appena le condizioni mediche lo consentiranno, dovrebbe essere ascoltato anche Camilloni . La sua versione dei fatti potrebbe rendere chiari i molti punti ancora oscuri della vicenda.

