Sbanda e finisce contro un'auto in sosta, paura e caos in viale Mazzini a Frosinone

A causa dell'asfalto bagnato ha sbandato ed è finita contro un'auto in sosta. Paura oggi pomeriggio in viale Mazzini, nel centro storico di Frosinone, a due passi dall'Accademia delle Belle Arti. Una donna, alla guida di una Fiat 500, si è piantata contro una Mercedes parcheggiata. Poco dopo sono arrivati i soccorsi. Un'ambulanza del 118 ha portato la donna all'ospedale "Spaziani", non è in condizioni gravi. Nel frattempo la strada è rimasta bloccata e nel giro di pochi minuti si è formata una lunga coda.