Sabato 11 Maggio 2024, 08:45

Incendio spaventoso nel cuore della notte ad Aprilia. Il rogo è divampato poco dopo le due in un parcheggio tra via Belgio e via Francia, nel cuore del quartiere Toscanini. A prendere fuoco è stata inizialmente un’auto, una Mercedes parcheggiata a ridosso di una palazzina. Le fiamme hanno divorato completamente il veicolo in pochi minuti. L’incendio però non si è fermato e ha coinvolto anche altri due veicoli, una Micra e una Punto in sosta nelle vicinanze. La colonna di fumo denso che si è levata in cielo e gli scoppi causati dal rogo hanno svegliato diversi residenti della zona che affacciandosi alle finestre hanno subito capito la gravità della situazione allertando i soccorsi.

Qualche minuto dopo in via Belgio si sono portati i vigili del fuoco del vicino comando di viale Europa che hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio, evitando così che anche altri veicoli venissero divorati dalle fiamme. L’intervento dei pompieri si è concluso nel giro di un’ora quando l’incendio è stato sedato del tutto. Completamente carbonizzate le tre auto coinvolte nel rogo. In via Belgio, successivamente, sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di via Tiberio che hanno eseguito i rilievi. Al momento non è chiaro se si è trattato di un corto circuito che ha poi generato l’incendio o se, invece, è stato un atto doloso. Su questo lavorano sia i vigili del fuoco che i militari dell’arma. «Abbiamo sentito degli scoppi che ci hanno svegliato – spiega un residente della zona – poi quando ci siamo affacciati in balcone abbiamo notato subito quelle tre auto in fiamme.

I pompieri sono arrivati subito, altrimenti sarebbero bruciati anche altri veicoli che erano parcheggiati a pochi metri». «Siamo spaventati – racconta una donna che vive proprio in via Belgio – il fuoco aveva completamente avvolto le tre auto e rischiava di investire altre macchine. Quando accadono queste cose non si sa mai se dietro c’è un’azione dolosa o se si è trattato di un episodio accidentale. Però non è il primo caso di questo tipo che accade a Toscanini. Ogni tanto qui un’auto prende fuoco e il dubbio rimane sempre».

Non è stata una settimana semplice per i vigili del fuoco di Aprilia che hanno dovuto fare i conti con diversi interventi. Il più impegnativo ha riguardato l’incendio di sabato scorso alla Itl trasporti di via dell’Industria di sabato scorso. Un deposito distrutto in poche ore: si segue la pista dolosa, essendo state viste due persone allontanarsi. Poco dopo, in via Leonardo da Vinci, i pompieri sono poi dovuti intervenire su un secondo rogo che ha carbonizzato un’auto parcheggiata in strada.