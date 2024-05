Auto rubate, ma rivendute come nuove. In tredici ieri mattina sono comparsi davanti al gup del tribunale di Frosinone per rispondere a vario titolo di riciclaggio, sostituzione di persona, ricettazione e falso ideologico. Si tratta di Loris Spada, 33 anni di Frosinone; Emanuele Pettorossi, romano di 38 anni; Gianmarco Ceccaroni anche lui romano di 45 anni; Saverio Spiridigliozzi, originario di Pontecorvo 49 anni; Valerio Petrongelli nato a Priverno di 42 anni; Marco Fiorillo frusinate di 41 anni; Valerio Campagiorni residente a Frosinone di 41 anni; Antonino Finucci aquilano di 62 anni; Cristian Condorelli, nato a Roma di 45 anni; Giorgio Rossi nato ad Alatri di 50 anni; Valentino De Santis frusinate di 35 anni; Luigi Paglia di Sora 28 anni e Marco Lezzi residente ad Amaseno di 41 anni. A portare alla luce il giro illecito fu la guardia di finanza nel 2020.