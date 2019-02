© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutto incidente in cui è rimasta coinvolta la dottoressa Conticelli, medico legale, molto nota nel tribunale di Cassino e nota per aver esaminato i corpi di Serena Mollicone e Mauro Iavarone. Due omicidi che sono rimasti nella storia della cronaca ciociara.La dottoressa Conticelli stava attraversando l'area industriale di Piedimonte San Germano quando è uscita di strada.E' stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica in codice giallo ma, fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassino che hanno verificato che non ci fossero altri mezzi coinvolti nell'incidente.Il traffico nell'area industriale tra Cassino, Piedimonte e Villa Santa Lucia è rimasto congestionato anche perché l'incidente si è verificato intorno alle 18, un orario in cui l'arteria è particolarmente trafficata.