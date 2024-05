Frosinone, cinquant'anni sindaco: l'ex preside Donfrancesco si congeda dalla fascia. Targa dal presidente della Provincia

E' quasi coetaneo del paese in cui vive da sempre. Se il Comune di Colfelice a dicembre festeggerà 101 anni dall'istituzione (esiste dal dicembre 1923), lui, il preside in pensione Bernardo Donfrancesco, ne ha 85. Giovanissimo, appena superata la trentina, è diventato sindaco del paese e lo è rimasto fino ad oggi, tranne una breve parentesi quinquennale (2004-2009) in cui, con l'introduzione del limite dei mandati consecutivi, è stato comunque assessore. Ora resterà al timone del Municipio fino al 9 giugno, quando gli abitanti torneranno al voto per il rinnovo dell'amministrazione comunale. Donfrancesco, infatti, ha deciso di non ricandidarsi e di passare la mano.

La prima elezione risale al 1970: da allora ha indossato la fascia tricolore quasi ininterrottamente.

Un totale di 50 anni alla guida del piccolo centro di circa 1.750 anime che insiste tra la media Valle del Liri e il Cassinate. Centinaia di giunte e di sedute consiliari, decine di ordinanze e una montagna di decisioni adottate per risolvere difficoltà, quando si presentavano, e per andare incontro alle esigenze della popolazione, che ha premiato il suo lungo lavoro al punto di rinnovargli sempre la fiducia. Dopo oltre mezzo secolo, dunque, l'ex preside ha deciso di congedarsi dai suoi elettori.

Un lungo percorso amministrativo animato da un profondo spirito di servizio verso la comunità. E' stato questo uno dei passaggi sottolineati ieri dal presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano. Ha voluto incontrare Donfrancesco per un saluto ufficiale nel palazzo di piazza Gramsci per esprimergli stima e gratitudine e per omaggiarlo con una medaglia ricordo, “come riconoscenza per l’impegno profuso in tanti anni di amministrazione”.

“Il sindaco Bernardo Donfrancesco - ha spiegato Di Stefano - rappresenta un esempio straordinario di dedizione al servizio pubblico. Per oltre cinquant’anni ha guidato Colfelice con passione, saggezza e un profondo senso di responsabilità. La sua capacità di trasformare le sfide in opportunità e di mantenere sempre al centro l’interesse dei cittadini è un esempio per tutti noi. Gli siamo immensamente grati per tutto ciò che ha fatto e gli auguriamo il meglio per il futuro”.