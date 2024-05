Cassino, pestaggio a sangue al rapper: arrestati in cinque

Tentato omicidio premeditato ed aggravato e atti persecutori: sono le accuse ipotizzate a vario titolo dalla Procura della Repubblica di Cassino nei confronti di sei giovani raggiunti nel pomeriggio da altrettanti provvedimenti firmati dal Gip presso il tribunale cittadino. Quattro ragazzi ed una ragazza sono stati arrestati e portati in carcere, una sesta persona è stata raggiunta da un 'divieto di avvicinamento alla vittima' e per questo gli è stato applicato il braccialetto elettronico. Le indagini sono partite dalle bombe carta fatte brillare nei giorni scorsi in città, danneggiando un alloggio popolare, un ristorante ed un'auto. Un capitolo d'indagine che ipotizza una guerra tra bande ma al momento è coperto dal massimo riserbo e per questo è stato tenuto fuori dalle contestazioni mosse per ora dagli inquirenti. Indagando su quelle bombe la Squadra Mobile di Frosinone e la Polizia Giudiziaria del Commissariato di Cassino hanno individuato elementi sui quali fare chiarezza su un episodio che si sospetta sia collegato: il violento pestaggio di un giovane rapper di Piedimonte San Germano, affrontato tre volte, l'ultima delle quali è stato colpito con spranghe di ferro anche alla testa e ridotto in condizioni gravi tanto da essere ricoverato in ospedale con codice rosso. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di una spedizione punitiva dopo la fine della relazione tra il rapper e la donna arrestata oggi. A compiere le aggressioni si ipotizza siano stati gli altri quattro arrestati insieme al quinto indagato. Al quale è stato applicato il braccialetto e non la misura del carcere in quanto avrebbe partecipato solo ai primi due episodi nei quali è stato affrontato il rapper ma non quello nel quale ha rischiato di morire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA