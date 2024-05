Ancora un colpo messo a segno in due sedi dell'istituto comprensivo di San Giorgio a Liri. Nella notte, malintenzionati hanno preso di mira sia il plesso della primaria che quello della secondaria di primo grado. Magro il bottino, ma moltii danni: porte divelte e non solo. Per questo motivo oggo non si sono svolte le lezioni e gli studneti con molta probabilità resteranno a casa anche domani.

Sul caso indagano i carbinieri della locale stazione.