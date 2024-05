Sant'Apollinare, scontro auto-moto: grave un centauro

Un grave incidente tra un'auto e una moto si è verificato questa mattina a Sant'Apollinare, in una zona poco distanze da piazza Risorgimento, ovvero al centro del paese. Ad avere la peggio è stato un centauro: si tratta di un uomo residente a Sant'Andrea, un altro paese della Valle dei Santi poco distante da Sant'Apollinare. Viste le importanti ferite riportate, per l'uomo si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza nella Capitale. Sulle dinamiche dell'accaduto indagano i carabinieri della locale stazione.

