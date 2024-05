Pescosolido: precipita col parapendio davanti agli amici, recuperato nella boscaglia

Precipita con il parapendio dinanzi allo sguardo degli amici. Salvato un uomo di Roma. L'incidente è accaduto questa mattina, 24 maggio, alle 11.50 a Pescosolido, in località Mandrino, dove un 50enne di Roma, mentre era in volo con il parapendio, per cause in corso accertamento è precipitato nella boscaglia nei pressi del Lacerno. La scena è stata vista da una persona del luogo che ha immediatamente richiesto i soccorsi. Sul posto Carabinieri e 118, l'uomo è stato recuperato ed è in buone condizioni: la caduta infatti è stata attutita dagli alberi. L'uomo è stato portato in ospedale per problemi ad una caviglia.

