Un trauma da schiacciamento ha provocato la morte di Giulio D'Aliesio, il giovane di 18 anni che ha perso la vita esattamente una settimana fa. Nella notte tra lunedì e martedì scorso il ragazzo era salito con la sua moto a fare un giro lungo i tornanti di Montecassino. Insieme a lui, nella strada che collega la città martire al monastero benedettino, anche un Suv con a bordo alcuni dei suoi amici. Da quella vettura sarebbero stati filmati alcuni attimi della caduta di Giulio D'Aliesio al secondo tornante. Quei video sono ora all'attenzione degli inquirenti e saranno utili a capire se quella sera si stava svolgendo una gara lungo quella strada oppure se si è trattato di una semplice caduta. Quel che è certo è che Giulio ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un guardrail. L'autopsia che si è svolta ieri ha stabilito che il 18enne è morto a causa di un trauma da schiacciamento.

La mamma, Aurora, da una settimana attende all'obitorio in attesa di poter vedere il figlio. In giornata la salma dovrebbe essere riconsegnata ai familiari e con molta probabilità i funerali si terranno domani, mercoledì 20 settembre, alle ore 15.30 nella parrocchia di San Giovanni, la stessa chiesa dove Giulio aveva ricevuto la prima comunione. In tanti aspettano di poter dare l'ultimo saluto a Giulio: il ragazzo era benvoluto da tutti e molto conosciuto anche per via della sua attività da musicista: da alcuni anni suonava infatti nella banda Don Bosco' diretta dal Maestro Marcello Bruni: il 10 settembre la sua ultima esibizione con la banda in occasione dell'80° anniversario del primo bombardamento della città di Cassino. Si moltiplicano gli interrogativi su cosa è accaduto quella sera, tanti i misteri ancora irrisolti. Al momento non risultano indagati per la morte di Giulio. Il padre, Patrizio, nei giorni scorsi aveva portato i video dai carabinieri, ma al momento non ci sono sviluppi. Il papà di Giulio resta intanto ricoverato al reparto di chirurgia dell'ospedale di Cassino: nei giorni scorsi, a seguito di una lite con la sua nuova compagna, è rimasto ferito con una coltellata ed ha avuto una prognosi di 15 giorni e mercoledì potrebbe non essere presente alle esequie. Un altro funerale, sempre nella giornata di mercoledì, dovrebbe svolgersi a San Pietro Infine per dare l'ultimo saluto ad Alfonso Iannotta, il ragazzo morto dopo essersi schiantato con il suo scooter contro un'auto sulla Casilina a San Vittore del Lazio.