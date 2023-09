Scontro auto-scooter sulla Casilina, ferito un ragazzo: atterra l'eliambulanza

Ancora un grave incidente che vede coinvolto un mezzo a due ruote: è il terzo in una settimana. Dopo il terribile impatto sulla Superstrada Cassino-Formia costato la vita a Graziella Parente di Coreno Ausonio, a bordo della moto con suo marito, e il sinistro che si è verificato lungo i tornanti di Montecassino nel quale ha perso la vita Giulio D’Aliesio di Cassino, alla guida della sua moto, questa mattina teatro dell’incidente è stata la Casilina Sud.

Nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e San Pietro Infine, un giovane di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver impattato con il suo scooter contro un’auto. Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino stanno procedendo a fare i rilievi del caso per risalire all’esatta dinamica. Per il ragazzo, residente in un comune dell’Alto Casertano, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza a Roma viste le molte ferite riportate.