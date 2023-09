Lite nella notte, il padre di Giulio D'Aliesio finisce in ospedale

Una lite violenta degenera nel sangue: Patrizio D’Aliesio, il papà di Giulio, il ragazzo di 19 anni rimasto vittima dell’incidente in moto lungo i tornanti di Montecassino nella notte tra lunedì e martedì scorso, è stato ricoverato d’urgenza questa mattina all'ospedale 'Santa Scolastica' di Cassino dopo quanto avvenuto nella notte a Cervaro, nella casa della compagna di Patrizio.

L’uomo, dopo aver trascorso lunghe nottate insonni a casa dell’anziana madre a Cassino, ha deciso di andare con la sua compagna. Nella notte, per cause che sono ancora in fase di accertamento, sarebbe iniziata una lite violenta tra i due e la donna, per difendersi da un’aggressione, avrebbe colpito l’uomo, a quanto sembra con un coltello da cucina. Ignoti i motivi che hanno portato al litigio, non è chiaro se in qualche modo siano legati alla morte di Giulio. L’uomo, operato questa mattina, non è in pericolo di vita, una prognosi di 10 giorni per la compagna.