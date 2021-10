Frosinone, lavori nel tunnel di via Roma: da mercoledì 3 novembre sarà chiuso al traffico

Sabato 30 Ottobre 2021, 14:19

Il Comune di Frosinone ha disposto l’inizio, per la prossima settimana, dell’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del tunnel di via San Gerardo, con la riqualificazione e la tinteggiatura dell'intera superficie interna, allo scopo di facilitare il percorso da parte dei veicoli e dei pedoni. I lavori saranno effettuati nelle ore notturne, secondo le indicazioni impartite dal sindaco, Nicola Ottaviani, al fine di limitare l’impatto sul traffico veicolare.

Nello specifico, l’intervento - condotto tramite l’unità operativa manutenzioni con la supervisione del geom. Salvatore Cirillo - interesserà il copriferro della struttura con contestuale risanamento dello stesso; sono previste operazioni di sistemazione e ripristino anche per la volta, che sarà ritinteggiata con materiali specifici per contrastarne l’usura. Verrà, inoltre, rivista l’intera illuminazione del tunnel. L’importo totale dei lavori è di circa 40.000 euro.

La galleria, che collega la parte bassa a quella alta della città, sarà quindi chiusa per effettuare i lavori in sicurezza da mercoledì 3 novembre dalle ore 19 alle 6 del giorno successivo, fino ad ultimazione dell’intervento stesso.

Il traffico veicolare proveniente da San Gerardo sarà deviato su via Ferrarelli e in direzione via Maria, mentre quello proveniente da de Matthaeis transiterà su viale Roma.