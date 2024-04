"Formiamoci", corsi della Camera di commercio per le imprese al femminile

Si chiama “Formiamoci” ed è un ciclo di iniziative di formazione dedicate alle imprese femminili, in programma dal 6 maggio al 3 giugno 2024. L'iniziativa è della Camera di commercio Frosinone-Latina e in particolare del comitato per l'imprenditoria femminile, presieduto da Carolina Cascella.

I webinar affronteranno tre temi: empowerment femminile, valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici ed educazione finanziaria e saranno tenuti da esperti qualificati. Le 18 ore complessive di formazione saranno realizzate nell’arco di 9 incontri che si svolgeranno nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 14 alle 16. Il calendario completo, con i relativi moduli di iscrizione, è disponibile sul sito web istituzionale www.frlt.camcom.it

Per il presidente della Camera di commercio, Giovanni Acampora: «I webinar gratuiti che stanno per essere avviati nell’ambito del progetto “Formiamoci” sono la prova di un impegno concreto che pone al centro l’empowerment femminile.

La formazione è l’asset principale per consentire alle donne di sviluppare le loro realtà imprenditoriali e non possiamo che ritenerci orgogliosi per questo nuovo percorso che vedrà protagoniste le nostre imprese rosa».

Carolina Cascella, dal canto suo, ha sottolinea come:«Abbiamo voluto concentrare in questo primo ciclo di pillole formative tutti gli argomenti di più stretta attualità nella gestione di un’impresa a conduzione femminile, con la volontà di rispondere alle esigenze delle donne imprenditrici. Ogni ambito affrontato nel corso dei webinar potrà poi essere approfondito su richiesta delle imprese, con un successivo step di formazione dedicata. Stiamo lavorando anche su altri asset costruendo percorsi nel rispetto della nostra mission: guidare le imprese rosa sin dall’inizio del loro percorso sotto ogni aspetto».