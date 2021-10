Sorpresa a Sora, bimbo nasce in auto davanti al Pronto soccorso

Venerdì 29 Ottobre 2021, 19:22

Sorpresa con lieto fine a Sora. Un bimbo è venuto alla luce in un'auto, sul sedile anteriore, davanti al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora. Sta bene, così come la madre, una ragazza di 25 anni che vive a Veroli. E' accaduto oggi quando una donna è arrivata di corsa al Pronto soccorso: “Correte, mia nipote sta per partorire”. Non c'è stato il tempo: quando un infermiere ha raggiunto l'auto, la testolina era già spuntata. L'operatore sanitario ha così guidato le ultime fasi del parto fino a mettere il piccolo in posizione di sicurezza. Sul posto sono subito giunti anche i medici, che hanno tagliato il cordone ombelicale concludendo le operazioni.