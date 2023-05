Nemmeno il più abile autore di romanzi sportivi avrebbe potuto scrivere un finale così bello. Un finale con il duello tra le due squadre più forti del torneo. Tra la squadra che a sorpresa, almeno nelle dimensioni, lo ha dominato e quella che invece era stata designata in questo ruolo fin dalla scorsa estate. Il loro cammino le aveva viste incrociarsi a fine dicembre al "Marassi", con i genoani usciti vittoriosi da un confronto nel quale le squadre si erano comunque equivalse. Ed da allora hanno sviluppato i rispettivi campionati su due percorsi paralleli. Percorsi che, però, a dispetto della geometria, erano destinati ad incontrarsi. La data ed il luogo dell'appuntamento erano quelli di un finale scritto ad arte. Tredici maggio, stadio "Benito Stirpe" davanti a 16.000 testimoni oculari ed a decine di migliaia sparsi nel mondo, grazie alle varie piattaforme televisive e web, che avevano programmato la visione di questa sfida, alla quale la Lega ha giustamente riservato anche l'onore della non contemporaneità con le altre partite. E la sceneggiatura non poteva certo essere piatta per questo duello conclusivo. Un inizio a sorpresa, con i rossoblu in vantaggio. Supportati da mille encomiabili tifosi che non hanno mai smesso di sventolare i vessilli sui quali campeggiava il "grifone" simbolo della genoanità. Tifosi che si attendevano dai loro beniamini in campo il ristabilirsi di quelle gerarchie che avrebbero voluto, la squadra portacolori di Genova "la Superba", come Petrarca ribattezzò la Repubblica Marinara, riprendersi quello che, per investimenti fatti e blasone, i pronostici della vigilia le avevano attribuito. Ma per fortuna il calcio è ancora uno sport ed ogni tanto soverchia dinamiche sociali, economiche e soprattutto sportive. Questo è possibile se, dalla parte di Davide, contro i Golia di turno, ci sono uomini che hanno capacità tecniche, agonistiche e di gestione da far invidia a tutti i Golia del mondo.