Il Frosinone batte il Genoa e vince per la prima volta il campionato di B. Un'annata fantastica: salto in A e coppa al cielo

Il Frosinone corona un altro sogno. I giallazzurri battono 3-2 il Genoa nel big match d'alta classifica e vincono per la prima volta il campionato di Serie B. Le reti di Mazzitelli (29'), Boloca (46') e Borrelli (77') sono quelle che firmano un traguardo storico per il club: la conquista della Coppa Nexus, destinata alla squadra prima classificata.

Per gli uomini di Grosso è stato l'ennesimo trionfo di un'annata da incorniciare: prima il salto in Serie A, il terzo in nove anni, e ora il trofeo più prestigioso da custodire in bacheca.

Al termine del match la Lega di B ha premiato, con una suggestiva cerimonia, i leoni giallazzurri, acclamati dalle migliaia di tifosi presenti sugli spalti. Nel prossimo fine settimana i canarini saranno di scena a Terni per l'atto conclusivo del torneo cadetto. Saranno gli ultimi 90' di una stagione memorabile, poi il rompete le righe. In città, intanto, già si pensa all'esordio in Serie A tra le grandi del calcio.