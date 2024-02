Domenica 18 Febbraio 2024, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 13:07

La contesa amorosa per un compagno di classe finisce a botte tra due 14enni di Frosinone. Una delle due ora rischia di finire a processo con l'accusa di lesione davanti al tribunale dei minorenni. Ma nel frattempo è stata presentata una controdenuncia.

I diverbi tra le due ragazzine, innamorate dello stesso coetaneo, andava avanti da qualche tempo. Non c'era giorno in cui in cui le adolescenti non si punzecchiassero. L'una diceva all'altra di mettersi da parte perché quel ragazzino non aveva occhi che per lei. Ma l'altra rispondeva dicendole che mai e poi mai le avrebbe lasciato il campo libero. A suo dire avrebbe fatto di tutto per metterle i bastoni tra le ruote. Soprattutto avrebbe fatto di tutto per metterla in cattiva luce davanti al suo "amato". E veniamo al giorno del pestaggio. Le due ragazzine stavano passeggiando insieme a rispettive amiche nei pressi della villa comunale di Frosinone. Quando si sono incontrate hanno cominciato ad insultarsi. Fuori della scuola e lontano dai professori che avrebbero potuto penalizzarle con una nota, avevano dato sfogo a tutta la loro rabbia. Ma dalle parole sono subito venute alle mani. Prima sono volate spinte e poi calci e schiaffi. Una delle due addirittura avrebbe segnato la faccia della sua " rivale" graffiandola con le unghie. A separare le due ragazzine che alla fine si erano prese per i capelli, le amiche che erano presenti. Accompagnate dai medici del 118 nel vicino Pronto soccorso le due studentesse sono state refertate con alcuni giorni di prognosi.

LE DENUNCE

Ma i genitori di una delle vittime del pestaggio, non appena hanno saputo quanto accaduto alla figlia, tramite il loro legale, hanno fatto scattare la denuncia per lesioni. L'udienza davanti al gup è stata fissata al prossimo giugno. La ragazzina imputata di lesioni per aver picchiato la sua compagna di scuola sarà rappresentata dall'avvocato Roberto Capobianco. Il legale ha comunque presentato una contro denuncia nei confronti dell'altra giovanissima innamorata dello stesso compagno di classe. Anche la sua assistita ha riferito il difensore, ha riportato ecchimosi ed escoriazioni sul volto a seguito di quella aggressione.