Arrivato sulla via Casilina a Ferentino sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale con feriti fortunatamente non gravi. Alla richiesta dei documenti da parte dei carabinieri e della patente di guida, l'uomo avrebbe risposto di averli lasciati a casa. Così sono partiti gli approfondimenti dei militari che hanno appurato che l'auto fosse stata precedentemente sequestrata e che l'uomo era privo di patente di guida in quanto sospesa. Così è stato denunciato per guida senza patente, l'auto nuovamente sequestrata oltre ad una pesante multa. Inoltre l'uomo era anche sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale che riguardava proprio il divieto di guidare. I carabinieri hanno inviato il tutto alla Procura di Frosinone che ha deciso la citazione a giudizio per il giovane disoccupato ferentinate. Tra l'altro secondo alcune testimonianze, l'uomo non era la priva volta che si metteva alla guida privo di patente.