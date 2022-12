Guida ubriaco, la patente gli era già stata ritirata per lo stesso motivo

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della compagnia di Sora.

I militari hanno effettuato dei servizi di pattugliamento con particolare attenzione alla gestione delle criticità connesse alla “movida” cittadina, che interessa soprattutto Sora e Isola del Liri, dove sono stati effettuati controlli alle persone, agli esercizi commerciali ed alla circolazione stradale.

Sono state identificate oltre 80 persone e controllati 40 veicoli. Denunciato un ragazzo di 27 anni alla guida di un'Audi A3 in evidente stato di alterazione alcoolica. Dal controllo è emerso che era sprovvisto di patente di guida, perché già ritiratagli a febbraio per analoghe violazioni, mentre il tasso alcolemico ha superato i 2,5 g/l. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Sempre a Sora, un 36enne del luogo è stato trovato in possesso di circa un grammo di droga del tipo “eroina” e segnalato alla prefettura di Frosinone. Anche nei suoi confronti si procederà ad avviare il procedimento amministrativo per il ritiro della patente di guida.

Durante i controlli serali a Isola del Liri, sono state individuate due persone, un 45enne ed un 42enne, entrambi dell’hinterland napoletano, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la cui presenza ha destato particolare sospetto. Dopo essere stati identificati è scattata la segnalazione per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.

I controlli si innestano nell’ambito delle direttive impartite dal comando provinciale di Frosinone.