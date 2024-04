Lunedì 8 Aprile 2024, 07:56

Trasgredisce il divieto di avvicinamento alla moglie, operaio di 45 anni di Vallecorsa finisce sotto processo. I fatti risalgono al giugno del 2022, quando la moglie lo ha denunciato per maltrattamenti in famiglia. Una segnalazione da "codice rosso", dopo la quale il giudice aveva applicato il divieto di avvicinamento alla coniuge.

Ma l'uomo, che aveva raggiunto in Egitto alcuni parenti, è riuscito nonostante la lontananza a violare la misura restrittiva, inviando alla donna messaggi minatori sul telefono. Ragione per la quale è finito sotto processo. Anche i contatti attraverso il cellulare, infatti, erano vietati ma lui ha continuato a tempestare la donna attraverso whatsapp, scrivendole che doveva stare molto attenta ad incontrarlo perché la sua vendetta sarebbe stata terribile. Non era bastato, quindi, portarlo nella multiproprietà di Sharm El Sheik dei familiari, perché il fatto di essere stato denunciato non gli era andato giù. Aveva promesso alla donna che avrebbe pagato il fatto di avere allertato le forze dell'ordine. Nei giorni scorsi, a conclusione delle indagini, il giudice per le udienze preliminari alla luce degli elementi raccolti ha deciso di rinviare l'operaio a giudizio. La prima udienza è stata fissata il 4 ottobre, presso il tribunale di Frosinone.



L'imputato, che sarà rappresentato dall'avvocato Luca Solli, ha sempre respinto le accuse sostenendo che quanto asserito dalla moglie rispetto ai comportamenti violenti, era assolutamente infondato e che la donna si era inventata tutto per ottenere la separazione con addebito. Non la pensa così la parte offesa che avrebbe mostrato agli investigatori tutti i messaggi minatori che il marito aveva inviato mentre si trovava in visita ai suoi parenti in Egitto.

Marina Mingarelli

