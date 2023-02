Martedì 14 Febbraio 2023, 07:32 - Ultimo aggiornamento: 07:53

Sin dal primo rilevamento, alle ore 12 di domenica, gli occhi sono stati puntati solo e soltando sull'affluenza. Alla fine quello che si temeva è successo: è crollata dappertutto, ma tra le province laziali, a Frosinone è stato registrato il dato più alto con il 44,86 percento degli aventi diritto (alla tornata del 2018 aveva votato il 67,46 percento): record di votanti a Falvaterra (503 abitanti). A seguire: Viterbo con il 44,06 percento, Rieti 43,74 percento; Latina 39,74 percento e Roma con il 35,18. Tra i paesi della Ciociaria dove c'è stato il crollo drastico dell'affluenza compare Casalattico dove si è recato alle urne solo il 16,24 percento, anche perche molti elettori risiedono all'estero. Spiccano anche i dati di Casalvieri con il 24,64 percento; San Biagio Saracinisco 21,33 percento; Terelle 23,14 percento, Settefrati 25,47 percento; Acquafondata 28,03 percento; Atina 30,05 percento; Colle San Magno 32,25 percento e Villa Latina 32,10 percento. Il linea generale la maggiore disaffezione al voto c'è stata nei centri medio piccoli.

L'affluenza è stata più alta, ovviamente, dove sono stati presenti candidati locali. Questa la situazione nei centri più grandi: Alatri 57,37 percento; Cassino 43,10 percento; Ferentino 51,54 percento; Fiuggi 42,30 percento; Frosinone 44,49 percento; Monte San Giovanni Campano 50,53 percento; Sora 43 percento; Veroli 41.06 percento e Pontecorvo 55,21 percento. Ma ci sono poi dati riferiti ai piccoli centri dove c'è stato il boom di affluenza che hanno trainato il dato provinciale: Acuto 52,50 percento; Aquino 58,83 percento (in corsa c'era il sindaco Mazzaroppi), Campoli Appenino 51,86 percento; Castelnuovo Parano 51,15 percento; Castrocielo 56,12 percento; Collepardo 51,95 percento; Coreno Ausonio 54,77 percento; Falvaterra 65,22 percento; Fontana Liri 57,46 percento; Giuliano di Roma 60,16 percento; Pastena 51,98 percento; Pico 59,16 percento; Piglio 50,16 percento; Posta Fibreno 59,86 percento; San Giovanni Incarico 50,21 percento; Serrone 52,76 percento; Trivigliano 65,06 percento; Vico nel Lazio 52,24 percento; Villa Santo Stefano 56,16 percento. «Come amministrazione comunale abbiamo sempre coinvolto i cittadini, con informazioni di dettaglio sulle attività della Regione», ha spiegato il sindaco di Falvaterra, Francesco Piccirilli. Il quale ha aggiunto: «I cittadini vanno coinvolti sempre, non solo nel periodo elettorale, quando questo avviene i risultati in termini di partecipazione democratica si vedono».