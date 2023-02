Regionali, in Ciociaria l'affluenza non sfiora neanche il 50%. Risultati, la diretta: Rocca avanti

Iniziano ad arrivare i primi risutati delle Regionali. Si tratta di numeri reali. Il candidato del centrodestra è avanti, quello del centrosinistra insegue. Staccati gli altri tre in corsa per la Pisana. E' quanto emerge dalle prime schede scrutinate in Ciociaria. In base ai dati di 5 sezioni su 498, Francesco Rocca ha collezionato 571 voti, Alessio D'Amato 481, Donatella Bianchi (M5S) 152, Rosa Rinaldi (Unione popolare) 17, Sonia Pecorilli (Partito comunista italiano) 16.

In Ciociaria l'affluenza alle elezioni regionali sale, ma non abbastanza e non sfiora nemmeno il 50 per cento. A seggi chiusi si è fermata al 44,86, ben lontana dal 67,46 per cento della tornata del 2018. Rispetto alla giornata di ieri (31,28), in cui è stato registrato un drastico crollo con percentuali dimezzate, è cresciuta di circa il 13,50 per cento. In sostanza viene fuori che quello dell'astensione è il primo partito, con oltre il 55 per cento.

Un dato che dovrebbe far riflettere gruppi e coalizioni e a cui ora si daranno mille interpretazioni. Ma tant'è: la maggior parte dei cittadini, infatti, ha deciso di disertare le urne. Riavvicinare la popolazione al dibattito, alla partecipazione, al confronto sarà una delle mission delle forze politiche. Il tutto per evitare eventuali ulteriori flessioni in futuro.

In provincia di Frosinone negli ultimi cinque mesi il numero di uomini e donne che hanno deciso di rispondere presente alla chiamata elettorale è diminuito di quasi 20 punti. Alle Politiche del settembre scorso, infatti, aveva votato il 63,91 per cento.