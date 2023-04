Rissa e lancio di sassi tra tifosi durante Ceccano Roccasecca

E' finita in rissa e con un lancio di sassi lo scontro tra le tifoserie del Ceccano e del Roccasecca, al termine della partita valevole per il campionato di calcio di Promozione, girone E, disputata al "Popolla" di Ceccano. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, secondo le prime informazioni almeno uno dei tifosi è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone.

Lo scontro è avvenuto all'uscita dello stadio, al termine della partita (vinta dal Roccasecca per 2 a 0) e secondo alcuni testimoni "è volato di tutto".