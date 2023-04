Incendio nella notte, paura in pieno centro a Cassino

Domenica 2 Aprile 2023, 13:19







Un incendo si è sviluppato in pieno centro a Cassino questa notte. Ad andare a fuoco sono stati dei ccarrellati della spazzatura posizionati dinanzi un noto esercizio commerciale in via Enrico de Nicola. Secondo le informazioni che trapelano, le fiamme si sarebbero sviluppate dopo il passaggio di una macchina che probabilmente ha gettato qulacosa dal finestrino. Non è certo che si sia però trattato di un atto doloso, non è da escludere che sia una delle tante bravate che si verificano nei weekend a Cassino classificati coem 'movida violenta'. Sono stati allertati i vigili del fuoco per domare subito le fiamme che stavano per lambire l'appartamento al primo piano.