Tiro al volo: Davide De Carolis conquista un nuovo record mondiale nell’extreme shooter

Alle 17:28 di oggi pomeriggio, giovedì 31 agosto, presso il poligono di Ferentino, l'anagnino Davide De Carolis ha stabilito un record mondiale di extreme shooter. Il tiratore anagnino è riuscito infatti nell'impresa che si era prefissato: colpire quattro piattelli tutti in una volta, abbattendo i primi due con le due cartucce in dotazione nel fucile, e poi caricando velocemente altre più cartucce per coprire gli altri due piattelli in fase di discesa. E’ il quinto record del mondo raggunto in carriera per il campione anagnino. Che, subito dopo la premiazione, ha voluto ringraziare tutti gli amici presenti ed i collaboratori che lo hanno aiutato: “senza di loro- ha detto- oggi non sarei qui”.