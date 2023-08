Vede la ex in un bar con il nuovo compagno e lo colpisce con un manganello: Daspo Willy per un uomo di Frosinone

Daspo urbano, noto anche come di "Willy" per un uomo di 47 anni residente a Frosinone. Lo ha emesso il questore Domenico Condello, dopo un’attenta ed accurata istruttoria dei polizotti della divisione anticrimine.

L’uomo, come ricostruito dai miliari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti sul posto, nel mese di giugno si è reso responsabile di una violenta e immotivata aggressione, in un bar di Ferentino, nei confronti di un cinquantenne che era in compagnia di una donna, con la quale in passato aveva avuto una relazione amorosa.

In particolare l’aggressore, che a bordo del proprio veicolo era passato davanti al locale, sebbene fosse in compagnia della moglie e della madre, non si è fatto scrupolo dal fermarsi quando seduta ad uno dei tavolini esterni del bar aveva visto una sua vecchia fidanzata in compagnia di un altro uomo.

Preso da una insana gelosia, dopo aver parcheggiato l’auto di fronte al bar, direttamente di fronte al tavolino occupato dalla coppia, azionava i fari abbaglianti.

Infastidito della situazione, l’avventore si alzava dal tavolo e si avvicinava a quell’auto, dopo aver fatto segno invano al guidatore di abbassare i fari.

Il conducente vedendo avvicinarsi il suo “rivale”, immediatamente scendeva dalla vettura e lo colpiva alla testa con un manganello telescopico di ferro, facendolo stramazzare al suolo privo di sensi.

Per questi motivi il frusinate si dovrà anche difendere dall’accusa di lesioni aggravate dai futili motivi e dall’uso di un’arma, per il cui porto abusivo pure è stato richiesto il rinvio a giudizio da parte del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone

«L’adozione del daspo urbano - si legge in una nota - rappresenta l’ennesimo segnale da parte del questore Domenico Condello, di prevenire e contrastare ogni comportamento che possa turbare il sereno vivere sociale»