Martedì 16 Aprile 2024, 07:00

Se fosse successo in qualunque altra circostanza probabilmente non ci sarebbe stato nulla da fare. Per fortuna, il caso ha voluto che tutto accadesse all'interno di una farmacia, alla presenza di specialisti preparati che hanno capito subito quello che stava accadendo, e sono stati quindi in grado di intervenire rapidamente. In modo che, una volta chiamato il pronto soccorso, tutto potesse risolversi per il meglio con il trasporto in ospedale per le cure del caso. E’ successo all'interno della Farmacia Leoni di Anagni, situata nella centralissima Piazza Cavour, a pochi metri di distanza dal palazzo comunale. Protagonista suo malgrado un signore che si era recato in farmacia per prendere alcune medicine. «Ad un certo punto- ha detto la dottoressa Sofia Boccitto, che si trovava davanti al signore proprio in quel momento - mi sono accorta che qualcosa non andava. Ho visto che il signore stava facendo più fatica del solito a parlare, ad esprimersi normalmente, che stava cominciando a sentirsi male. Ho capito che qualcosa di grave stava accadendo e, d'accordo con gli altri colleghi, lo abbiamo fatto accomodare su una sedia per farlo tranquillizzare». A questo punto è scattata la macchina dei soccorsi; la dottoressa, insieme con l'altra farmacista che si trovava presente in quel momento, Barbara Tabacchiera, ha chiamato il medico Nicolò Fabbrizi, il cui studio si trova a pochi metri di distanza dalla farmacia. Il medico è subito arrivato a portare i primi soccorsi all’uomo, con ogni probabilità colpito da un ictus improvviso. Subito dopo è stato chiamato il 118.

L'ambulanza è arrivata anch'essa in tempi molto rapidi; una volta capito quello che era accaduto, gli uomini dell’emergenza sanitaria hanno deciso di portarlo in ospedale. «Abbiamo fornito ai medici anche l’elenco dei medicinali che l’uomo prendeva abitualmente per facilitare la diagnosi», hanno detto le due farmaciste. L’uomo è stato quindi ricoverato in un ospedale di Roma, dove si trova attualmente. Per fortuna, almeno a giudicare dalle informazioni arrivate nelle ore successive, il peggio sembra passato. Resta il sollievo per un intervento immediato che ha evitato guai peggiori. Un ringraziamento ai medici è arrivato anche da Anna, la moglie del pensionato colpito dal malessere. «Gli hanno salvato la vita – ha detto - Se fosse stato a casa, visto che siamo da soli con i figli lontani, non ce l'avrebbe fatta. È stato un miracolo», ha concluso la signora.