Alatri, Thomas frequentava la scuola "Pertini": la stessa di Emanuele Morganti

Era iscritto al quarto anno dell'ndirizzo chimico Thomas Bricca, il ragazzo clinicamente morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa ieri sera ad Alatri. Frequentava la scuola "Sandro Pertini" e voleva trasferirsi nel settore meccanico, da quanto hanno detto alcuni compagni, forse per seguire il padre nell'officina di famiglia dove comunque già dava una "mano".

Il particolare è che la scuola è la stessa frequentata da Emanuele Morganti, il ragazzo massacrato di botte e ucciso a poche decine di metri dal "Girone", il luogo dove ieri sera c'è stata la sparatoria. L'istituto è uno dei migliori in provincia, effettua una serie di sperimentazioni e proprio ad aprile del 2022 ha celebrato la prima edizione del premio intitolato a Emanuele, al quale è intitolato anche lo stadio in località Tecchiena. Adesso un'altra tragedia per la città e per la scuola.