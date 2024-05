Venerdì 10 Maggio 2024, 07:00

Il Frosinone calcio investirà anche sullo stadio “Nando Rocco” di Morolo. La giunta comunale guidata dal sindaco Gino Molinari ha approvato la presa d'atto del progetto di finanza presentato dalla società “Together F.C. spa”, la società che si occupa della gestione delle infrastrutture sportive (lo stadio “Benito Stirpe” e la “Cittadella dello Sport” di Ferentino) del club guidato da Maurizio Stirpe. Il progetto riguarda l'area sportiva della Madonna del Piano e prevede un investimento di circa 1.5 milioni di euro in cambio di un accordo per la gestione trentennale degli impianti.

I DETTAGLI

Nel dettaglio il manto dello stadio “Nando Rocco”, attualmente in erba, diventerà in sintetico e sarà adeguato anche l’impianto di illuminazione, oltre ad altre migliorie alle strutture. Il campo in terra invece verrà allargato con fondo in erba naturale. Verranno realizzati nuovi spogliatoi, una palestra, un parcheggio oltre ad un restyling di tutta l'area. L'obiettivo del presidente Stirpe e del Frosinone calcio è quello di rendere Morolo un polo calcistico importante dove poter fare giocare sia la formazione femminile del Frosinone calcio che le giovanili. Il “Nando Marocco” potrebbe essere adatto anche alle rifiniture per le squadre che devono affrontare i giallazzurri, si spera ancora in Serie A.

La prima squadra del Morolo Calcio non esiste più essendo ritirata in anticipo dal campionato di Prima Categoria. In caso di iscrizione ad un campionato lo stadio potrà essere utilizzato per le gare casalinghe. La squadra della Juniores, che disputa il campionato provinciale, sta giocando al “Selvotta” di Supino.

LE REAZIONI

«Ringraziamo il Frosinone calcio e il presidente Maurizio Stirpe per l'interesse verso la nostra comunità, è un progetto importante che guarda al futuro di cui beneficerà tutta la comunità - commenta il sindaco Gino Molinari – Un risultato ottenuto grazie ad un lavoro di squadra dell’amministrazione comunale. Dopo i primi contatti nei mesi scorsi, ci sono stati sopralluoghi e interlocuzioni fino al progetto approvato in giunta. Il comune di Morolo non ha i fondi per poter gestire al meglio gli impianti sportivi, in particolare lo stadio Marocco, sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria. Non si vedono neanche imprenditori disposti ad investire nel calcio come il presidente Stirpe. Poter avere il Frosinone calcio a Morolo è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione».

«Abbiamo preso al volo l’occasione, anche perché, inutile girarci intorno, l’alternativa sarebbe stata tenere chiusi gli impianti per mancanza di fondi», ha aggiunto l'assessore allo sport di Morolo, Emilio Battisti. Dalle prime stime il centro sportivo di Morolo potrebbe ospitare fino a 160 ragazzi delle giovanili del Frosinone per gli allenamenti. Numeri non trascurabili per un piccolo Comune come Morolo. L’altro impianto utilizzato dall’Accademia del Frosinone calcio è quello di Ripi. Mentre nella Cittadella dello Sport di Ferentino si svolgono gli allenamenti infrasettimanali del Frosinone calcio.