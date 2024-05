Tre fermi e due denunce per l'accoltellamento di un giovane del Gambia avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso in piazzale Pertini a Frosinone, nei pressi della stazione degli autobus. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla polizia. I fermati sono tre egiziani incastrati dalle telecamere che hanno ripreso i momenti dell'aggressione e dalle testimonianze. Il giovane ferito, colpito all'addome con un'arma da taglia, si trova ricoverato ancora in gravi condizioni.

