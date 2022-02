Domenica 20 Febbraio 2022, 08:50

Lo stadio di calcio di Tecchiena intitolato ad Emanuele Morganti.

E’ questa la decisione presa dall’amministrazione comunale di Alatri, fortemente voluta dalla famiglia del giovane alatrense pestato a morte nel marzo del 2017 e di cui il 18 febbraio è ricorso il compleanno.

«Finalmente un bel gesto nei confronti di Emanuele e della sua memoria» ha dichiarato la sorella Melissa Morganti, che continua: «Troppo dolore e troppe frustrazioni ha prodotto la tragedia di mio fratello, ma qualcosa negli ultimi tempi si sta muovendo, grazie soprattutto all’iniziativa di persone di buon cuore che ringrazio per l’interessamento».

LA CERIMONIA

La cerimonia di intitolazione è fissata per sabato 26 febbraio proprio nella struttura sportiva sulla provinciale Santa Cecilia, dietro il palazzetto di basket, ed è stata pensata come una giornata di sport, socialità e ottimismo, in un periodo in cui queste cose sono diventate desuete e difficili da porre in essere.

Si comincerà a metà mattinata con partite di calcio tra giovanissimi e, a seguire, tra adulti, con l’organizzazione delle due squadre di calcio del territorio, la Asd Vis Alatri e la Asd Polisportiva Tecchiena, che hanno lavorato per raccogliere adesioni.

Per l’ora di pranzo ci sarà una pausa in cui ci si potrà ristorare nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid-19 e, a seguire, la cerimonia di svelamento della targa in memoria che sarà una sorpresa.



Per l’amministrazione comunale della città stanno seguendo l’organizzazione il vicesindaco Roberto Addesse e l’assessore allo Sport Gianni Padovani, rappresentanti del territorio ma legati anche da amicizia alla famiglia del giovane Emanuele.

Oltre a loro, alla cerimonia probabilmente sarà presente anche il sindaco Maurizio Cianfrocca a fare gli onori di casa, assieme ai dirigenti scolastici degli istituti di Alatri e Tecchiena, tutti invitati a partecipare, anche e soprattutto con i propri studenti.

In rappresentanza dell’altra iniziativa ideata in memoria di Emanuele Morganti, l’omonimo premio letterario per le scuole, ci sarà anche Daniele Vicari, regista e scrittore, autore del libro Emanuele nella Battaglia a cui si affiancheranno anche altri rappresentanti del Comitato.

An. Ta.