Statali stipendi, aumenti legati ai risultati di ciascun dipendente. ​Stop agli scatti a pioggia

Una parte «cospicua» dei fondi stanziati dal governo per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti dovrà essere riservata agli «istituti collegati alla produttività». Detto in altri termini, i prossimi aumenti di stipendio degli statali dovranno tenere maggiormente conto dei risultati raggiunti da ciascun dipendente. Dunque le risorse stanziate dal governo non dovranno finire tutte sul cosiddetto “tabellare”, la parte della retribuzione erogata indistintamente a tutti i dipendenti. La novità emerge dalla cosiddetta «direttiva madre», l’atto firmato dal ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e che costituisce il primo passo verso la convocazione dei tavoli tra l’Aran, l’Agenzia che tratta per il governo, e i sindacati.

Pensioni, un super bonus per chi lascia il lavoro a 71 anni. Ecco come potrebbe funzionare