Pensioni, un super bonus per chi lascia il lavoro a 71 anni. Ecco come potrebbe funzionare

Per ora è solo una proposta, ma potrebbe essere la strada giusta per salvare un po’ i conti del sistema pensionistico: un super bonus in busta paga per chi lascia il lavoro a 71 anni. Ma vediamo i numeri. Il sistema pensionistico italiano non è ancora in crisi, ma potrebbe finirci nei prossimi anni. Il numero dei pensionati continua infatti ad aumentare, mentre i lavoratori versano sempre meno contributi, soprattutto i più giovani, con carriere discontinue e stipendi bassi.