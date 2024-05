Maltempo, pioggia e temporali fino a venerdì 3 maggio: a Milano allagamenti nella notte, Seveso a livello di allerta. Dal fine settimana miglioramenti (ma non ovunque)

La bassa pressione che ha colpito l'Italia a partire da mercoledì 1°maggio è destinata a durare anche per le giornate di giovedì 2 maggio e venerdì 3 maggio. Rovesci e locali temporali sono attesi soprattutto nelle ore centrali della giornata su parte del Nord, soprattutto il Nordest, le zone interne del Centro e su parte del Sud, soprattutto il basso Adriatico.

A partite dal fine settimana, invece, la situazione migliorerà progressivamente. Un nuovo corridoio di bassa pressione tra il Regno Unito e la Francia potrebbe condizionare ancora il tempo di sabato 4 maggio nelle regioni settentrionali della penisola portando dei piovaschi e dei temporali. In linea generale, le temperature tenderanno a salire di qualche grado. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni in Italia e nelle principali città.