Ancora sconti al supermercato dopo la fine del trimestre anti-inflazione, ma sono cresciuti solo i prodotti a marchio

Coop, Lidl, Esselunga, Tigre, Conad. Lo scorso 31 dicembre si è concluso il Trimestre anti-inflazione, l'iniziativa promossa dal governo (in primis dal ministro delle Imprese Adolfo Urso) con la grande distribuzione alimentare e, in misura minore, con le grandi marche di cibi e bevande, i farmacisti, gli artigiani e gli agricoltori. Prevedeva prezzi bloccati o sconti nei principali supermercati italiani, ma anche in farmacie e piccoli negozi (compresi quelli di giocattoli).

In diversi market, da Nord a Sud, si vedono però ancora i cartelli con il carrello tricolore delle iniziative straordinarie contro il caro-prezzi. Non si tratta solo di errori, con qualche indicazione ancora da togliere, perché in molti casi la grande distribuzione alimentare sta continuando a proporre le iniziative dei prezzi calmierati. Si tratta d'altronde di promozioni che la distribuzione portava avanti, pur in misura minore, da mesi, nonostante l'incubo dell'inflazione e il mancato sostegno della maggior parte dei prodotturi. Si proseguirà in alcuni casi almeno finché, lato industria, non dovessero aumentare di nuovo i prezzi di listino, come secondo diverse fonti della filiera agroalimentare potrebbe accadere nei prossimi mesi per alcuni cibi e bevande (anche vista la tensione sul commercio globale e il prezzo dei carburanti con il caos in Medio Oriente).

Il ministro Urso ha parlato dell'iniziativa appena conclusa come un "successo", che ha aiutato ad abbattere l'inflazione sul cosiddetto "carrello della spesa". Ma è verò? Vediamo allora nel dettaglio come è andato questo Trimestre anti-inflazione e quali effetti ha avuto sulle tasche delle persone, oltre che sui bilanci dei supermercati.

Le promozioni e le iniziative della grande distribuzione per contrastare l’inflazione