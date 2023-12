Le promozioni e le iniziative della grande distribuzione per contrastare l’inflazione

Con l’arrivo delle festività natalizie aumentano le spese per organizzare pranzi e cenoni: fortunatamente in molti supermercati vengono proposti sconti speciali e promozioni per aiutare le persone e le famiglie a risparmiare e a godersi pienamente il clima festoso del Natale. Offerte cadenzate nel tempo, ma anche ribassi sui prezzi di alcuni prodotti, scontistiche dedicate a particolari categorie di consumatori o ancora effettuate in determinati giorni o orari: le iniziative promosse per andare incontro alle necessità di budget e ai bisogni dei clienti sono molte e delle più varie.

Tra i supermercati più virtuosi c’è PIM, lo storico colosso della grande distribuzione romana, che continua e continuerà anche nel 2024 a offrire interessanti iniziative e promozioni per aiutare le famiglie a risparmiare sulla spesa senza rinunciare alla qualità dei prodotti. Il 4 novembre 2023 è stato inaugurato il nuovo punto vendita romano di PIM che si trova in via Flaminia 276, a pochi metri dalla fine di Corso Francia: il supermercato distribuisce i suoi prodotti in un'area espositiva di circa 1400 metri quadrati ed è dotato di un ampio e comodo parcheggio.

Con questo nuovo punto vendita, chiamato ad accontentare i gusti e le necessità degli oltre 30mila abitanti dei quartieri Farnesina, Flemin, Vigna Clara e Corso Francia, PIM mira a confermarsi come leader nel settore della grande distribuzione. Già nel primo mese di apertura sono state numerose le iniziative e le promozioni messe in atto dal management del supermercato, tra sconti e prezzi bloccati o ribassati studiati per aiutare le famiglie e ogni tipologia di clientela.



Le promozioni per il 2024

Il nuovo supermercato PIM di via Flaminia ha deciso di continuare anche per l'anno prossimo a offrire ai propri clienti sconti e promozioni sui prodotti in vendita: queste iniziative, che hanno già riscosso molto successo durante tutto il corso dell'anno 2023, saranno quindi replicate anche per il 2024 e in particolare si prevedono prezzi ribassati e iniziative speciali a cadenza regolare. Per andare incontro ai bisogni e ai budget delle famiglie, quindi, PIM ha deciso ad esempio che tutti i martedì è previsto uno sconto del 10% sulla spesa dei pensionati, da sempre una delle categorie meno tutelate e più in difficoltà nei periodi di crisi.

Inoltre, tutti i giorni (martedì escluso) dopo le 20.00 è possibile per tutti usufruire della stessa promozione che taglia di un decimo il costo totale degli acquisti. Il Governo ha deciso di riproporre il trimestre anti inflazione e PIM ha aderito al progetto che favorisce il contenimento dei prezzi, a tutela del potere d'acquisto dei consumatori, contrastando la spinta inflazionistica. Un ampio paniere di prodotti a prezzo bloccato, infine, è proposto dai supermercati PIM per garantire un aiuto concreto ai propri clienti.

Lo Special Day dei punti vendita PIM

Oltre a tutte le iniziative che aiutano ad abbassare i costi delle spese quotidiane, i supermercati PIM hanno organizzato un altro importante progetto introducendo a cadenza periodica uno Special Day che prevede lo sconto del 20%, valido per tutto il giorno, sul totale dello scontrino: questa proposta viene ripetuta una o due volte ogni mese dell'anno e la data dell'evento verrà comunicata in anticipo attraverso il volantino periodico rilasciato dai supermercati PIM.



Da norcineria a punto di riferimento della grande distribuzione romana

La storia dei supermercati PIM ha radici antiche e strettamente legate al territorio: tutto nasce da un'idea di Angelo Buscaini che nel 1939 riuscì ad aprire una norcineria in via Orti della Farnesina. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, insieme alla moglie Maria Luisa Bonavenia, l'attività si ingrandì e nel 1970 Angelo aprì il primo supermercato della zona e, poco dopo, un secondo punto vendita con l'introduzione dell'insegna PIM che deriva dai nomi dei suoi figli. Un sogno, quello di Angelo Buscaini, che oggi viene portato avanti con grande passione, che si traduce nella scelta di prodotti e articoli di qualità e nella professionalità del personale dell’azienda.Per conoscere le offerte e le promozioni dei supermercati PIM o il punto vendita più vicino è possibile consultare il sito internet www.supermercatipim.com