Sabato 17 Febbraio 2024, 23:45

Yunex Traffic sbarca in Italia. Lo fa portando in dote tutta l’esperienza maturata all’estero nella gestione della mobilità sostenibile. La società del gruppo Mundys che si occupa di semafori intelligenti e sofisticati sistemi per fluidificare il traffico urbano vuole crescere in un Paese considerato strategico. Una sfida molto impegnativa che punta a sfruttare l’intelligenza artificiale per rendere fluida la mobilità urbana.

IL PERCORSO

Yunex Traffic, acquisita da Mundys nel corso del 2022 vincendo una gara internazionale di Siemens, è leader mondiale nel mercato degli Intelligent Transport Systems (Its), i cui prodotti e piattaforme per la gestione dei flussi di traffico sono utilizzati in oltre 600 città (tra cui Singapore, Miami, Bogotà) e in 4 continenti (Europa, Americhe, Asia, Oceania). Oggi la maggior parte delle emissioni di Co2 sono generate dai veicoli stradali, mentre i livelli di congestione nelle principali città sono in drammatico e costante aumento.

La mission di Yunex Traffic nel nostro Paese è proprio quella di sviluppare, installare e utilizzare sistemi per una gestione intelligente del traffico in grado di ridurre la congestione e le emissioni. Inoltre, Yunex Traffic sviluppa tecnologie avanzate per la comunicazione tra veicolo e infrastruttura, che abiliteranno la progressiva introduzione dei veicoli connessi e a guida autonoma.

L’allargamento del raggio di azione contribuirà, almeno questo è l’intento, ad affrontare i nodi ambientali, in linea con la strategia annunciata da Alessandro Benetton, vice presidente di Mundys e presidente di Edizione. Strategia che punta a migliorare la sicurezza, a rendere le città più vivibili e contribuisce alla decarbonizzazione del trasporto su strada.

LE SOLUZIONI

Grazie alle soluzioni di Intelligent Traffic Management sviluppate e fornite da Yunex, le città potranno utilizzare in modo ottimale la capacità della rete di trasporto, gestire in modo dinamico il traffico in base alle soglie di inquinamento e ridurre gli impatti sul traffico di eventi programmati. Ma come? Le soluzioni digitali sono in grado di riconoscere i differenti mezzi di trasporto e, conseguentemente, gestire il traffico alle intersezioni, dando la priorità al trasporto pubblico o alle modalità di trasporto sostenibili (ad esempio le biciclette).

E’ stato anche firmato un accordo tra Yunex Traffic Italy e Municipia, gruppo Engineering, per accelerare la trasformazione digitale della mobilità urbana. Dalla pianificazione degli interventi di manutenzione stradale con previsioni di impatto sul traffico, alle modifiche alle finestre temporali di accesso e transito in zone a traffico limitato fino ai servizi di info-parking anche per gli stalli di carico-scarico merci. Per Elisabetta De Bernardi, Investment director airports & mobility services di Mundys con questa operazione «si va avanti nella transizione digitale e green». Soddisfatto anche Stefano De Capitani, ceo di Municipia: «L’ecosistema digitale derivante dall’integrazione delle nostre soluzioni con quelle del partner genera nuovo valore».

Roma e le altre città italiane saranno il prossimo impegnativo banco di prova.