Zone 30 a Roma, l'elenco di tutte le strade e i quartieri a 30Km/h: dal Centro alla periferia

E' aria di cambiamenti nella Capitale dove saranno inaugurate 80 zone a 30 km/h sia al centro che in periferia. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale con l'obiettivo di recuperare spazio, il verde della città e abbassamento della velocità. Il sindaco Gualtieri ha già inaugurato Casal Monastero. Zone 30 a Roma è un progetto approvato dall'amministrazione comunale che prevede di arrivare nel tempo al 70 per cento di strade della Capitale con limite fissato a 30 chilometri all'ora. Roma Capitale ha stanziato 3,5 milioni di euro per realizzare le prime ‘Isole ambientali', così saranno chiamate le zone, della città. "Vogliamo diffondere le zone 30 in tutta la città - ha riferito sindaco Gualtieri - Questo progetto non prevede soltanto l'abbassamento della velocità ma anche un recupero dello spazio, con il verde. In questo quartiere, oltre il Gra, stiamo intervenendo in modo prioritario perché è una zona della città che è stata un po' abbandonata. Ora aiuteremo questi spazi a essere vissuti e migliorati". Ha concluso. Le zone già attive sono: P1-01 Monti; P1-02 Borgo Pio; P1-03 Appia Antica. Alcune delle zone previste sono: P2-01 Pigneto, P2-02 Casal Bertone, P2-03 Acqua Sacra, P2-04 Osta Antica, P2-05 Axa Malafede, P2-06 Aventino, P2-07 Centocelle, P2-08 Quadraro Vecchio, P2-09 Tuscolana, P2-29 Terme di Caracalla, P2-30 Porta Metronia, P2-31 Val d'Ala, P2-32 Piazza Alessandria, P2-33 Ex-Tangenziale est, P2-34 P.zza Gondar – Addis Abeba, P2-35 Trastevere Ripa, P2-36 Isola Ambientale Farnese Portico D'Ottavia, P2-37 Isola Ambientale Navona Pantheon, P2-38 Spagna Trevi Quirinale, P2-39 Ludovisi Veneto, P2-40 Termini, P2-41 Viminale, P2-42 Esquilino, P2-43 Colosseo Colle Oppio, P2-44 Celio, P2-45 San Saba. P2-57 Colle di Mezzo, P2-58 Casal Bernocchi, P2-59 Gianicolense, P2-60 Valle dell'inferno, P2-61 Degas, P2-62 Parco de Medici, P2-63 Piazza Morelli, P2-64 Etruria, P2-65 Tor Pignattara, P2-66 Beltramelli. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN