Btp Valore maggio, codice ISIN e come guadagnare fino a 20 mila euro: quanto investire e quanto bisogna aspettare

Btp Valore, come guadagnare fino a 20 mila euro? L'investimento minimo è di mille euro, ma con meno di cinquemila euro investiti il gioco rischia di non valere la candela. I guadagni, cioè, sarebbero troppo esigui per "bloccare" mille euro per sei anni. Certo, il titolo si può vendere prima della scadenza, ma non sempre conviene. Il valore, infatti, oscilla molto. Vediamo quindi nel dettaglio le simulazioni di investimento con diverse somme.

Btp valore, conviene acquistarlo? Dallo step-up al possibile taglio dei tassi Bce, cosa bisogna sapere